تراند الفن: “الناصر” يكشف عن سبب ارتفاع أسعار المركبات في المملكة عن الخليج.. ويوجه نصيحة للراغبين في شراء سيارة جديدة-فيديو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - صحيفة المرصد: كشف يوسف الناصر نائب رئيس لجنة السيارات بالغرفة التجارية، عن سبب ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي بالمملكة.

وقال “الناصر” خلال مداخلة هاتفية عبر “سكاي” ببرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”:”نجد في بعض الدول الخليجية المجاورة السيارات بسعر أقل نسبياً، ولكن في المملكة ارتفاع أسعار السيارات طبيعي لأن تكلفتها أعلى زيادة عندما تضيف لها 15% ضريبة”.

وأضاف:” في المحصلة الأخيرة يوجد فروقات في حدود 10% بيننا وبين دول الخليج، ويستفيد منها الأشخاص الذين عندهم خبرة ووقت”.

وحول سبب استيراد السيارات من الخارج، أوضح “الناصر”:” البحث عن السعر هو السبب، ومستوى نظافة السيارات وجودتها في بعض الدول المجاورة”، مبينا أن الطرق البعيدة تستهلك السيارات”.

ولفت:”السيارات الجديدة هي نفسها ولكن الفروقات في الإكسسوارات، دائما في دول المجاورة يضعون عدة مستويات وأغلبها تكون عالية”، موضحا:”الوكلاء هم سبب ارتفاع أسعار السيارات، لأنهم يطرحون مجال للمنافسة أكثر في الأسواق الخارجية للبيع بهامش ربح بسيط”.

وأكمل:”الوكلاء في دول الخليج يعتمدون على التصدير وبعد ذلك لا يوجد عنده تكاليف أخرى خاصة بالصيانة، فعندما ينزل هامش ربح من 20% إلى 5% عنده كفاية”، مردفا:” الوكلاء في الخليج معتمدون على التصدير للخارج بما فيهم أفريقيا ودول الخليج لأن عندهم كمية التوزيع عالية جدا”.

وأبان:”لدينا في المملكة شبه احتكار لسوق السيارات، من سنة تقريبا ممنوع الاستيراد كتجار من دول الخليج”، مشيرا:”يسمح للأفراد باستيراد سيارتين فقط للاستخدام، لأن الفرد يختلف عن التاجر، فالأمر عنده مصاريف كثيرة وسجل تجاري ونشاط التجارة”.

وتابع:” شراء السيارات من الوكيل أفضل رغم الغلاء، لأنه يوجد ضمان وفي حال أي مساعدة يمكن التوجه للوكيل، لافتا:”أغلب الوكلاء لا يقبل السيارة لأن الضمان يتحمله المصنع وليس الوكيل”.



