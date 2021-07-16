تراند الفن: برومو الجزء الثالث من فيلم رحلة الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - نشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، برومو الجزء الثالث والأخير، من الفيلم الوثائقي “طريق طويل إلى المجد”.

ويعرض الفيلم الوثائقي، الذي أنتجه “كاف”، رحلة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية، والتي تُوج بها النادي الأهلي، على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

ويعرض الجزء الثالث من الفيلم، نهائي القرن الإفريقي بين الأهلي الزمالك، وكواليس فوز الأهلي بلقبه التاسع في تاريخ البطولة.

وسبق وأشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى إطلاق فيلم جديد يتضمن ثلاثة أجزاء، يسرد الطريق نحو حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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