تراند الفن: «الحج والعمرة» تُطلق تطبيق «شعائر» للحجاج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - أطلقت وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة، تطبيق “شعائر”، بهدف تعزيز الخدمات التقنية المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج 1442هـ، على أجهزة ios والأندرويد.

وأوضحت أنه يمكن تحميل التطبيق عبر رابط الأندرويد (هنا) ، ورابط الآيفون (هنا).

ويعد التطبيق بمثابة هوية رقمية للحاج، حيث يمكنه من تسجيل معلوماته الصحية واستعراض جداول التفويج، ومعرفة برنامج الحاج الخاص به.

كما يمكنه من معرفة نقاط التجمع وأوقات المغادرة من وإلى سكنه في المشاعر المقدسة، واختيار الوجبات من خلال القوائم المخصصة، واستقبال التنبيهات المخصصة من مركز التحكم.

وكانت الوزارة أطلقت قبل أيام بِطاقة شعائر الذكية، لتوفير وتدعيم الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن في حج هذا العام، وارتقاءً بخدمة وراحة الحجيج، بربط العمليات والخدمات ضمن منصة إلكترونية متكاملة.

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