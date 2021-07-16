نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اوفر وأجدد عروض العيد في السعودية وخصومات مذهلة من هايبر بنده hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اوفر عروض العيد في السعودية وأجدد عروض وتخفيضات العيد الأضحى من هايبر بنده hyper panda، حيث تقدم العروض الأسبوعية أفضل أسعار الأجهزة الكهربائية وأجهزة المطبخ الصغيرة لكل من يرغب في تجديد حالة الأجهزة استعدادا لحلول العيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى مستلزمات المطبخ من أدوات للطبخ وأدوات إعداد وتقديم الطعام المميزة، والتي تساعدك على توفير الوقت باستخدام آليات مطورة لتحسين أسلوب المعيشة ليصبح أكثر صحة، وتتنافس متاجر السعودية في تقديم أفضل العروض والتخفيضات في موسم العيد المبارك، وعليه يقدم هايبر بنده panda المزيد من العروض اليومية والأسبوعية، بالإضافة إلى مجموعة العروض الخاصة نتابعها معكم فيما يلي.

عروض بنده اليوم

يقدم هايبر بنده لكل من يبحث عن أفضل وأجود أنواع القلايات الكهربائية مجموعة متنوعة من القلايات الصحية بأسعار لا تفوتك، حيث تساعدك القلايات الكهربائية في الإستمتاع بإعداد الطعام المقلي والمقرمش المحبب للجميع بكمية قليلة من الزيوت، مما يتيح لك الاستمتاع بطعام صحي ومذاق رائع خلال دقائق أقل من المعتاد، ويساعد ذلك على تخفيض معدل الكولسترول في الدم مما يفيد مرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى الضغط، ومن أفضل العروض وارخصها:

قلاية كولين الكهربائية بدون زيت 2 لتر 1000-2002 وات بسعر خاص لفترة محدودة 119 بدلًا من 265 ريال سعودي.

قلاية تيفال بدون زيت سعة 4.2 لتر بسعر مذهل 259 بدلًا من 599 ريال سعودي.

فرن اي تي سي الكهربائي 45 لتر بسعر 229 بدلًا من 365 ريال سعودي.

غلاية كهربائية من سينكور بلاستيكية بسعر 55 بدلًا من 79 ريال سعودي.

هايبر بنده

يهتم هايبر بنده hyper panda في السعودية بعرض أجهزة الصيف، التي تعمل على تخفيض الحرارة وتوفر الشعور بالانتعاش لمستخدميها ومنها المراوح ومبردات المياه المتنوعة ما بين الحار والبارد، ويعرض هايبر بنده أيضًا ثلاجة 46 لتر بسعر مميز نتعرف على كافة العروض فيما يلي:

موزع مياه حار وبارد من دورا بسعر 369 بدلًا من 499 ريال سعودي.

ثلاجة 46 لتر من وايت ويستن هاوس بسعر 489 بدلًا من 599 ريال سعودي.

مروحة 60 وات من بلاك أند ديكر بسعر 179 بدلًا من 259 ريال سعودي.

عصارة مولينكس بسعر 69 ريال سعودي.

بنده تخفيضات العيد

في فترة الأعياد وموسم الإجازة السنوية لكلًا من الكبار والصغار تكثر الرحلات والسفاري للعديد من الأماكن الترفيهية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك لم يغفل هايبر بنده عن تقديم المساعدة بعرض أفضل مستلزمات السفر والاستمتاع خارج المنزل أو داخل المنزل بمعدات تحفظ برودة المشروبات والأطعمة الباردة والمنعشة وخاصةً في فصل الصيف، ومن أفضل العروض:

صندوق براد الرحلات العملي والمريح من كيب تاون سعة 46 لتر بسعر 169 بدلًا من 218 ريال سعودي.

كيلو فحم الحمراء لنزهات الشواء العائلية الممتعة بسعر 10 ريال سعودي فقط.

ترمس 1 لتر ماركة بلوميرو بسعر 40 ريال سعودي بدلًا من 56 ريال سعودي.

توصيلة كهربائية بطول 5 متر 4 مخارج من الفنار بسعر خاص 110 بدلًا من 155 ريال سعودي.

كنتم مع مجموعة خصومات وتخفيضات هايبر بنده في العيد، والتي تُعرض ضمن نشرة عروض بنده الأسبوعية، والتي تقدم أفضل الحلول المنعشة في فصل الصيف، وتعرض أفضل الأسعار على جميع المنتجات من مستلزمات المطبخ ومستلزمات السفر والتنقل لتساعدكم على قضاء وقت ممتع مع حلول عملية وبأسعار أقل، تابعونا لمعرفة المزيد حول عروض العيد في السعودية.