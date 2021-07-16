تراند الفن: والد رانيا يوسف: نشأتي العسكرية جعلت رانيا ملتزمة بالتعاليم الدينية!

صحيفة المرصد: قال والد الفنانة المصرية، رانيا يوسف، إن ابنته ملتزمة بالتعاليم الدينية والإنضباط، موضحًا في الوقت ذاته السبب.

وفي تصريح متداول لوالد الفنانة المصرية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال :”نشأتي العسكرية جعلت رانيا ملتزمة بالتعاليم الدينية والإنضباط”.

والجدير بالذكر أن رانيا يوسف أثارت ضجة واسعة، بعدما ظهرت بفستان عاري في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، بسبب عدم وجود «بطانة له»، ولم تكتفِ بذلك حيث ظهرت ابنتها في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2020 مرتدية ذات الفستان.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة غريبة خلال مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي، حينما ارتدت فستان أزرق اللون ومكشوف في منطقة البطن، بشكل واضح، وهو ما لاقى حالة من الجدل الشديد دفع الفنانة لإغلاق خاصية التعليقات على صورتها التي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع «إنستفرام».