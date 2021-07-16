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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ساعة واحدة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: قال والد الفنانة المصرية، رانيا يوسف، إن ابنته ملتزمة بالتعاليم الدينية والإنضباط، موضحًا في الوقت ذاته السبب.
وفي تصريح متداول لوالد الفنانة المصرية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال :”نشأتي العسكرية جعلت رانيا ملتزمة بالتعاليم الدينية والإنضباط”.
والجدير بالذكر أن رانيا يوسف أثارت ضجة واسعة، بعدما ظهرت بفستان عاري في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، بسبب عدم وجود «بطانة له»، ولم تكتفِ بذلك حيث ظهرت ابنتها في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2020 مرتدية ذات الفستان.
وظهرت رانيا يوسف بإطلالة غريبة خلال مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي، حينما ارتدت فستان أزرق اللون ومكشوف في منطقة البطن، بشكل واضح، وهو ما لاقى حالة من الجدل الشديد دفع الفنانة لإغلاق خاصية التعليقات على صورتها التي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع «إنستفرام».
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: والد رانيا يوسف: نشأتي العسكرية جعلت رانيا ملتزمة بالتعاليم الدينية! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.