تراند الفن: بعد انتهاء فاعليات معرض الكتاب.. تعرف على الكتب الأكثر مبيعًا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 مساءً - انتهت فاعليات الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من الزوار، رغم حرارة الجو طوال أيام المعرض، ومخاوف الزوار من انتشار فيروس كورونا، وتقليل أعداد الزائرين من قبل القائمين على المعرض هذا العام، ورغم ذلك تخطى عدد الزوار حاجز المليون.

وتنوعت أذواق القراء ومتطلباتهم، مما جعلنا نرصد أهم الكتب التي حظيت بإقبال القراء، وفي هذا الإطار رصدنا لكم الكتب الأكثر مبيعًا بين “الشباب” في معرض الكتاب هذا العام، سنعرضها لكم في السطور التالية.

تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في دار “الشروق” للنشر والتوزيع: كتاب “أربعون” لـ أحمد الشقيرى، ورواية “طبيب أرياف” لـ محمد المنسي قنديل، و”ذكر شرقي منقرض” لـ أحمد طه، ورواية “لوكندة بير الوطاويط” لـ احمد مراد، و”صليب موسى” لـ ‏هيثم دبور، وكتاب “يهود مصر” لـ محمد أبو الغار، و”وقائع عربية” لـ محمد المنسي قنديل

وفي دار “دون” تصدرت: ‏رواية “بطلة كل حكاياتي” لـ محمد المشد، ورواية “أتيليه مارتينا” لـ هناء محمود، و”ساعتين وداع” لـ احمد مهني، ورواية “ما رواه البحر” لـ ساندر ‏سراج، رواية “وأنا احبك يا سليمة” لـ شريف سعيد، ورواية “الديناصور” لـ عمرو حسين، ورواية “فتاة من الشرق” لـ نوران خالد، و”قهوة صباحية مع ‏النفس” لـ نشوى صلاح، و”ضي يونس” لـ نرمين نحمد الله، و”لا شيء مما سبق” لـ أمير عاطف، و”المرأة مشكلة صنعها الرجال” للدكتور نبيل فاروق.

‏وتصدرت في دار “المحروسة”: “البرجوازية المصرية” و”أفيون وبنادق” لـ صلاح عيسى، و”تاريخ العصامية والجربعة ” لـ محمد نعيم، و”كوتسيكا” لـ غادة العبسي، و”طيران” لـ ‏محمد جمال.

وفي دار “الرواق”: “مذكرات توماس راسال” ترجمة مصطفى عبيد، و”علم الخيال” لـ محمد يحيى، و”الجريمة العثمانية” لـ وليد فكري.‏

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