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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 27 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: قتل أمريكي مسلح بمسدس لعبة على يد الشرطة الأمريكية في ممر المشاهير بهوليوود في لوس أنجلوس الأمريكية.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الشرطة قدمت إلى المكان بعد قيام هذا الرجل الذي يتراوح عمره بين ٤٠ و٥٠ سنة بتهديد المارة بالسلاح في وضح النهار.
مسدس مزيف
وأضافت أن الشرطة أطلقت النار عليه بعدما وجه سلاحه إليهم، لتكتشف بعد ذلك أنه مسدس مزيف وليس حقيقي، فضلا عن امتلاكه سكينا.
ولفتت إلى أن حالة من الفوضى سيطرت على المكان لحظة إطلاق الشرطة النار على الرجل وسط صراخ الأطفال وارتباك بين السياح.
وذكرت أن امرأة أصيبت ونقلت للمستشفى لكن لم يعرف بعد ملابسات إصابتها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شرطي أمريكي يقتل رجل أشهر عليه مسدس لعبة بممر المشاهير في هوليوود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.