تراند الفن: شرطي أمريكي يقتل رجل أشهر عليه مسدس لعبة بممر المشاهير في هوليوود

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: قتل أمريكي مسلح بمسدس لعبة على يد الشرطة الأمريكية في ممر المشاهير بهوليوود في لوس أنجلوس الأمريكية.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الشرطة قدمت إلى المكان بعد قيام هذا الرجل الذي يتراوح عمره بين ٤٠ و٥٠ سنة بتهديد المارة بالسلاح في وضح النهار.

مسدس مزيف

وأضافت أن الشرطة أطلقت النار عليه بعدما وجه سلاحه إليهم، لتكتشف بعد ذلك أنه مسدس مزيف وليس حقيقي، فضلا عن امتلاكه سكينا.

ولفتت إلى أن حالة من الفوضى سيطرت على المكان لحظة إطلاق الشرطة النار على الرجل وسط صراخ الأطفال وارتباك بين السياح.

وذكرت أن امرأة أصيبت ونقلت للمستشفى لكن لم يعرف بعد ملابسات إصابتها.