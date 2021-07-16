تراند الفن: وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 مساءً - أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكرت رسالة التهنئة: “بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات”.

وتابعت التهنئة، أن هذه المناسبة المباركة تأتي لتكون دافعًا لنا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين في جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد، لا سيما في سبيل رفعة الوطن وعزته ودعم مسيرته نحو التنمية، داعين الله أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية”.

واختتمت التهنئة: “عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائنا وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء”.

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

وذكرت رسالة التهنئة: “بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات”.

وتابعت التهنئة “تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعًا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد لا سيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته، مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية، حفظ الله مصر واحة للخير والأمان”.

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