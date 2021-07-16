تراند الفن: السيسي يفوض مدبولي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتفويض رئيس الوزراء ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 296 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات رئيس الجمهورية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في بعض الاختصاصات؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة الأولى على أن يُستبدل بنص البند (سابعًا) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي: سابعًا – في مجال تأشيرات الموازنة إلى جانب الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.

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