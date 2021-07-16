تراند الفن: حُسن الخاتمة.. وفاة مهندس ساجدًا داخل مسجد بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 مساءً - لفظ أحد المصلين أنفاسه الأخيرة، خلال أداء صلاة الجمعة بمسجد بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

وفوجئ المصلون بوفاة المهندس رضا رجب، 47 عامًا، وهو ساجد في صلاة ظهر الجمعة داخل مسجد بمركز سمالوط.

وقالت الأهالي، إن المهندس رضا كان طيب القلب هادى الطباع، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وهو ساجد أثناء تأديته صلاة الجمعة.

ونعى أصدقائه على صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، المهندس المتوفي قائلين: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفى اليوم المهندس رضا رجب، وهو صائم وأثناء سجوده في صلاة الجمعة.

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