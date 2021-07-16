تراند الفن: بعد 9 سنوات من “الآنسة مامي”.. الطفل سولي شابًا بفيلم “معالي ماما” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 مساءً - حقق الطفل سولي نجاحًا كبيرًا عندما شارك في “الآنسة مامي”، بجانب الفنانة ياسمين عبد العزيز الذي عُرض في 2012، حيث لعب دور نجل الفنانة ياسمين عبد العزيز.

التقت كاميرا “القاهرة 24”، بالطفل سولي في كواليس تصوير اليوم الأول من فيلم “معالي ماما”، وبدا شابًا طويلًا، مشيرًا إلى أنه أنه أصبح في السابعة عشر من عمره.

وقال سولي، إنه يلعب دور الابن الأوسط، للفنانة بشرى وهو دور شاب يحمل اسم “رشدي”، ويفتعل المشكلات ويتميز طبعه بـ “الشقاوة”.

وأشار سولي إلى أنه يحب سماع أغاني المهرجانات، ويستطيع غنائها، أضاف أنه متحمس لفيلم “معالي ماما” حيث يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين، الذين تجمعه بهم علاقة شخصية، وتعاون معهم في أعمال سابقة.

يشارك في “معالي ماما” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم بشرى، محمود الليثي، سامي مغاوري، سولي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج أحمد نور.

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