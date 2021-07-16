نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم أضحية عيد الأضحى بأفضل الأسعار من هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم المميزة يقدمها لكم هايبر بنده، وتلك العروض التي يقدمها لكم هايبر بنده هي أقوى العروض في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم لكم هايبر بنده عروض على أضحية عيد الأضحى بأسعار تنافسية في المملكة، وسنتعرف على تفاصيل كافة العروض في السطور التالية من هذا المقال.

عروض بنده

يقدم لكم هايبر بنده ضمن عروض بنده اليوم خروف نعيمي محلي أقل وزن 23 كيلو متوفر في كل المناطق بسعر 1750 ريال، ويوجد خروف سواكني أقل وزن 18 كيلو متوفر في كل المناطق بسعر 1230 ريال، ويوجد خروف بربري أقل وزن 10 كيلو متوفر في كل المناطق بسعر 685 ريال، ويوجد خروف رفيدي أقل وزن 11 كيلو بسعر 970 ريال، ويوجد خروف حري أقل وزن 16 كيلو بسعر 1699 ريال، ويوجد خروف روماني أقل وزن 18 كيلو بسعر 1230 ريال، ويوجد خروف أسباني متوفر في كل المناطق بوزن 16 كيلو بسعر 1280 ريال، ويوجد تيس بربري وزن 12 كيلو غير متوفر في المنطقة الجنوبية بسعر 880 ريال، ويوجد خروف جورجي غير متوفر في المنطقة الجنوبية بوزن 18 كيلو بسعر 1499 ريال، ويوجد خروف جيزاني غير متوفر في المنطقة الجنوبية بوزن 11 كيلو بسعر 1199 ريال، ويوجد عجل كامل بوزن بين 150 كيلو و200 كيلو بسعر 7399 ريال، ويوجد جمل كامل متوفر فقط في جدة بوزن بين 150 و200 كيلو بسعر 6799 ريال.

عروض بنده اليوم

وتحتوي عروض بنده اليوم على لبنه بينا وزن 880 جرام بسعر 19.95 ريال بدلا من 40.95 ريال، ويوجد زبادي ندى طازج كامل الدسم بوزن 2 كيلو بسعر 9.50 ريال بدلا من 14.50 ريال، ويوجد زبادي يوناني بالعسل ندى بوزن 160 ريال بسعر 9.95 ريال بدلا من 13.50 ريال 3 قطع، ويوجد جبنه مثلثات البقرة الضاحكة بسعر 11.95 ريال 16.25 ريال، ويوجد عصير داناو بالحليب بسعر 8.50 ريال بدلا من 10.25 ريال، ويوجد جبنه شرائح برايد بوزن 400 جرام بسعر 9.95 ريال.

عروض هايبر بنده

وتحتزي عروض بنده اليوم على المثلجات أيضا، حيث تحتوي على أيس كريم باسكن روبنز سعة 1 لتر بسعر 26.95 ريال بدلا من 45.95 ريال، ويوجد أيس كريم كادبوري فليك بسعر 17.95 ريال بدلا من 21.90 ريال عدد 2 قطعة، ويوجد أيس كريم فليك 99 كادبوري بسعر أو أيس كريم فليك كادبوري بسعر 29.95 ريال بدلا من 36.95 ريال، ويوجد أيس كريم ديري ميلك كادبوري بسعر 19.95 ريال بدلا من 26.95 ريال.

وبهذا نكون قد انتهبنا من معرفة عروض بنده اليوم الأقوى في المملكة.