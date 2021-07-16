نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر على اللحوم والدواجن وسعر أضحية العيد كاملة وأسعار شوكولاته العيد لتقديمها للضيوف في العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت على أسعار أضحية العيد واللحوم والدواجن. يقدم لولو هايبر أقوى التخفيضات والخصومات الأوفر على أسعار أضحية العيد في جميع متاجرها. كما يقدم أسعار هائلة على اللحوم الضاني واللحوم البقري بخصومات للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ثقدم لولو أيضاً أسعار هائلة على شوكولاتة العيد التي سوف تقدم لضيوفك أثناء زيارتهم لكم في منازلكم. كما تعودنا من لولو هايبر ماركت في تقديم أفضل العروض وأفضل الماركات على الهواتف الذكية، وكذلك الأجهزة الكهربائية والمنزلية. وكل عام وأنتم بخير عيد سعيد عليكم أعاده الله على الأمة الإسلامية بالبر والخير والبركات.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأوفر على أسعار أضحية عيد الأضحى المبارك

نقدم لكم أهم وأفضل أنواع أضحيات العيد بأسعار مناسبة للجميع، كما يمكنك استلامها الأضحية بعد ذبحها في مسالخ البلدية التابعة لهم. كما يتم ذبح الأضحية على الطريقة الاسلامية الشرعية في ذبح الأضحية.



احصل على خروف نعيمي كامل أنثى بوزن من 18 حتى 23 كيلو جرام بسعر 999 ريال سعودي.

خروف سواكني كامل وزن 18 حتى 22 كيلو جرام بسعر 1299 ريال سعودي.

خروف روفيدي كامل وزن 12 جتى 16 كيلو بسعر 950 ريال.

سعر خروف نعيمي كامل ذكر وزن الخروف من 18 إلفى 23 كلو جرام، بسعر 1699 ريال سعودي.

خروف بربري كامل بوزن 12 إلى 16 كيلو بسعر 689 ريال سعودي.

تخفيضات لولو LULU على اللحوم والدواجن بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أسعار شوكولاتة العيد من لولو هايبر ماركت

تقدم لولو أسعار رائعة على أفخم وأفضل أنواع الشوكولاته التي تستطيعي تقديمها لضيوفك بالإضافة لطعمها الرهيب.