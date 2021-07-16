نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم تقدم عروض أهلاً بالعيد وتوفيرنا يزيد على السلع وجميع مستلزمات العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم للأسبوع الثاني على التوالي تقدم أقوى العروض على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية، وجميع مستلزمات العيد من الحلويات الشرقية والغربية المحببة لدى الكثيرين خلال مناسبة العيد مثل الكحك والغريبة وغيرهم من هذه الأصناف التي ترتبط إلى حد كبير بطقوس واحتفالات العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك كما تقدم تشكيلة متنوعة من الشوكولاتة والبونبون التي تعتبر هدية الأطفال في الأعياد وكل عام وكل انتم بخير، كما أن عروض العثيم لم تنسى عروض المنظفات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية الذان تعتمد عليهم كل ربة منزل خلال هذه الفترة، وإليكم أهم العروض.

عروض العثيم للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية:

وتقدم مجموعة أسواق عبد الله العثيم هذا الأسبوع مجموعة هائلة ومتنوعة من العروض على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية، بل قد اختصت عروض اليوم على هذه النوعية من المنتجات، حيث أنها تمثل الأهمية الأكبر خلال هذه الفترة بالنسبة لكل ربة منزل، وإليكم أهم وأفضل هذه العروض.

أرز خالي مزه بسمتي درجة أولى وزن 10 كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال.

صابون تايد بودرة مركز كيس 5 كيلو جرام بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من 71.95 ريال.

شوربة شوفان كويكر وزن 500 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال.

عرض خاص على جبن بوك مثلث بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 13.75 ريال.

عبوة زيت عافيه ليزا بلاستيك سعة 1,5 لتر بسعر 13.95 ريال سعودي.

عرض ترويجي ربطة بها 2 عبوة زيت نباتي العربي سعة العبوة 1,5 لتر بسعر 29.95 ريال سعودي.

عروض الحلويات الشرقية والغربية المتنوعة:

طبق حلويات شرقية فاخرة وسط بسعر 17.50 ريال سعودي بدلاً من 27.50 الطبق.

زود كعك وبيتي فور مشكل ديلوكس كبير بسعر 19.95 ريال سعودي للطبق بدلاً من 29.95 ريال.

شوكولاتة جالكسي جواهر وزن العبوة 900 جرام بسعر 49.95 ريال سعودي للعلبة بدلاً من 89.95 ريال.