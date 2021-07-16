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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم عيد الأضحى خصومات وتخفيضات خيالية تصل ل 55 % في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم مول في المملكة العربية السعودية، عروض عبدالله العثيم في سوق المملكة العربية السعودية حيث هناك مجموعة كبيرة من أسواق عبد الله العثيم وتعد من أشهر أسواق المملكة، وكل العملاء في هذه الأسواق يثقون بها ويعتمدون عليها لشرائهم جميع الاحتياجات وكل المواد الغذائية التي يبحثون عنها، ولدى العثيم الآن عشرات الفروع في المملكة بهدف تزويد العملاء بعملية شراء مريحة ومساعدتهم على الوصول بسهولة إلى فروع الشركة.
عروض العثيم السعودية
تقدم شركة عبدالله العثيم خدمة التوصيل من الباب إلى الباب، باستخدام أفضل وسيلة نقل لتخزين جميع المنتجات حتى تسليمها للعملاء خاصة المنتجات التي تتطلب درجة عالية من التبريد لتجنب التلف، هذه الخدمة هي الخيار الأول لجميع العملاء منذ فترة وبسبب انتشار فيروس كوفيد 19 الجديد تجنب العديد من العملاء الأماكن المزدحمة التي قد تساعد على انتشار الفيروس بسرعة، أضافت الشركة جميع المنتجات التي يبحث عنها العملاء كل يوم مثل مواقع الطعام التي تسهل عرض الأطعمة البديلة والتعرف عليها:
تخفيضات العثيم على منتجات العناية الشخصية
- عروض العثيم الاثنين فوط صحية أولويز زيرو فييل كبير، عدد 10 حبة، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم فوط صحية أولويز كبير بالأجنحة، عدد 50 حبة، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم فوط صحية أولويز حماية ليلية، عدد 24 حبة، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.
- فوط صحية أولويز قطن ناعمة، عدد 72 حبة، بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 31.50 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم الأسبوعية
- عروض العثيم اليوم صابون لوكس لمسة ناعمة، عدد 6× 120 جرام، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 25.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم شامبو دوف لتساقط الشعر، حجم 400 مل، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 20.50 ريال سعودي.
- معجون الأسنان كلوس أب منثول، عبوة حجم 120 مل، بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.
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