تراند الفن: ألمانية تزور شاطئ جليم: شواطئ الإسكندرية من الأفضل في العالم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 مساءً - أشادت سيدة ألمانية، خلال وجودها على شاطئ جليم بالإسكندرية، بالشاطئ المصري، مؤكدةً أن شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط تعد من أفضل شواطئ العالم، وأن هناك اختلافًا واضحًا ومميزًا لصالح شواطئ الإسكندرية.

وشهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبال متوسط من المواطنين الزائرين والمصطافين، ورواد الشواطئ، من أصحاب الرحلات اليوم الواحد، وذلك قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك.

وكشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بقيادة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة، أن نسبة الإقبال اختلفت من شاطئ إلى آخر، فهناك شواطئ سجلت نسبة إقبال 50%، فيما بلغت نسبة الحضور نحو 75% ببعض الشواطئ، بينما بلغت نسبة الحضور في شواطئ شرقي المحافظة نحو 100%.

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