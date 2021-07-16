تراند الفن: الشؤون الإسلامية تجهز 2159 مسجدا لصلاة العيد في جازان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 مساءً - أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1442هـ، بصيانة وتنظيف وتعقيم 975 مسجدًا، و1062 جامعًا، و122 مصلى في جميع محافظات المنطقة؛ وذلك لحماية مرتادي المساجد من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار مدير فرع الوزارة في المنطقة أسامة مدخلي إلى أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في منطقة جازان سيكون بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس في تمام الساعة السادسة ودقيقة.

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