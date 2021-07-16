فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 مساءً - تداول

رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأول ظهور لنجم مواقع التواصل الإجتماعي الكويتي

يعقوب بوشهري، بعد عقد قرانه على الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري.

وعلّق

يعقوب على عادات السعوديين في الزواج، مستغرباً الحرص الكبير من قبل أهل العروس عليها،

وقال إنه يجلس في الفندق، ولا يتمكن من الخروج مع عروسه، إلا بوجود طفل صغير معهما

في السيارة.

وتحدّث

بأسلوب ساخر عن إختلاف العادات، قائلاً: “معرس وقاعد بالفندق، غير هني انتوا نظام

السعودية غير لازم تنطر كم شهر، وعقب في عرس وعقب العرس تشوف زوجتك مو الملكة”.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد زواجه.. يعقوب بوشهري يكشف أغرب ما اكتشفه في عروسه السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.