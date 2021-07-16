تراند الفن: لتحقيق التنمية المستدامة 2030.. سعفان وفؤاد والقباج يوقعون بروتوكول تعاون

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 مساءً - وقع وزراء القوي العاملة محمد سعفان، والدكتورة ياسمين فؤاد

وزيرة البيئة، والسيدة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي ،أمس بديوان عام وزارة

القوي العاملة، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي

في سياسات وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي ، فضلا عن تضمين مفهوم الحماية

الاجتماعية في سياسات وزارة البيئة وحوكمة القطاع غير الرسمي ودمجه في منظومة الإدارة

المتكاملة للمخلفات وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

حضر التوقيع أيمن طالوني منسق الشراكات الدولية لبرنامج

الأوزون التابع للأمم المتحدة ، وعماد جمال الدين رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ، والمهندسة

هاجر متولى بوحدة الدعم الفني بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، وإيهاب طارق المستشار القانوني

لوزير البيئة ، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن ، ومحمد نصير المستشار القانوني

لوزير التضامن، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة ، والمهندس

أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وسهير نصر رئيس الإدارة المركزية

للسلامة والصحة المهنية، حسب البيان الذي تلقت ” المصريون” نسخة منه.

وأوضح وزير القوي العاملة عقب التوقيع أن تنفيذ أحكام هذا

البروتوكول سوف يتم فى منطقتي (15 مايو ، ومنشية ناصر) بمحافظة القاهرة ، واستهداف

مناطق أخرى على مستوى الجمهورية بالتنسيق بين أطراف البروتوكول، مشيرا إلي أنه سيتم

إنشاء قاعدة بيانات عن العاملين في قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المؤهلة

العاملة في مجال البيئة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى.

وقال : إنه سيتم تيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة

الإدارة المتكاملة للمخلفات وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر

بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع البدء بالتأمين على العاملين في منطقتي 15 مايو، ومنشية

ناصر، والعمل على تغيير مسمى المهنة في بطاقة الرقم القومي للعاملين الذين التي سيتم

حصرها وتسجيلها في منطقتي (15 مايو، ومنشية ناصر) ثم باقي المناطق تباعاً من قبل جهاز

تنظيم إدارة المخلفات، فضلا عن العمل مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة

تمهيدا لتمكينها اقتصاديا من خلال المشروعات المختلفة،ورفع الوعي المجتمعي بأهمية برامج

الحماية الاجتماعية للعاملين.

وقال سعفان : إن الحكومة المصرية تسعى دائما لتحقيق التعاون

بين الوزارات في المجالات المختلفة ، وتحقيق التكامل فيما بينها ، مؤكدا أننا نعمل

من أجل بلد تحتاج أن نبذل كل الجهد لنزيل آثار سنوات طوال من الركود ، مشيرا إلي أن

هذا التعاون يصب في مصلحة الدولة المصرية ويحقق مزيد من الإنجاز .

ووجه وزير القوي العاملة إلي ضرورة أن تتضمن كافة الندوات

التي تعقد عن طريق الوزارة ، الحديث عن مبادرة “أتحضر للأخضر ” التي تتبناها

وزارة البيئة ، حتى يتم نشر الوعي بين العمال في كافة المنشآت والمصانع بأهمية العمل

على الحفاظ على البيئة والمساهمة في نشر المفاهيم التي تتبناها المبادرة.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ، الشكر

لوزير القوى العاملة على استضافة هذا الحدث ، مشيدة بالتنسيق الذي يحدث بين الوزارات

، مؤكدة أن هذا التعاون ليس وليد اللحظة وإنما منذ فترة طويلة لتفعيل هذا البروتوكول

لخدمة القطاع غير الرسمي متمثلا في منظومة إدارة المخلفات، مشيدة بفكرة بوليصة التأمين

التي تبنتها وزارة القوى العاملة لكسب ثقة العمالة غير المنتظمة وتوفير الحماية والأمان

في حالة حدوث الإصابات أو العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة.

وقالت وزيرة البيئة : إن البروتوكول يعتبر خطوة مهمة

من أجل تحقيق دمج حقيقي للعمالة غير المنتظمة في منظومة المخلفات الجديدة وتوفير فرص

عمل لائقة لشرائح الشباب والمرأة وفئات العمالة المختلفة، مؤكدة أن توقيع البروتوكول

يأتي من منطلق حرص وزارة البيئة على التعاون مع المؤسسات والكفاءات التي تسهم في إعداد

وتنفيذ الدراسات والمشروعات البيئية والاستفادة منها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن توقيع البروتوكول يقع في إطار البرنامج

الثالث للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية والتي صدق عليها الرئيس

عبد الفتاح السيسي ، والذي يحرص على متابعتها أولا بأول ، لافته إلي أن

المكون الأول والثاني يخص وزارة التنمية المحلية، ويتعلق بالمحافظات وإنشاء البنية

التحتية وعقود التشغيل.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لتحقيق التنمية المستدامة 2030.. سعفان وفؤاد والقباج يوقعون بروتوكول تعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.