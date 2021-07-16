تراند الفن: “خاصة بعلاج الأمراض المزمنة”.. ضبط 13 ألف عبوة أدوية مهربة جمركيا بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 مساءً - تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 13 ألف عبوة أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة، مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وغير خاضعة لأى تحليل طبي من قبل الجهات المعنية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك صيدلية بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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