تراند الفن: عروض المسرح المتنقل مستمرة بقرى دمياط

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 مساءً - ضمن استرتيجية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم لنشر الوعي والثقافة والفنون في كل ربوع الوطن من خلال أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تطوف كل القرى النائية والمحرومة ثقافيًّا لتوصيل منتج ثقافي راقي ومميز، ما زالت ليالي المسرح المتنقل بفرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج تطوف ربوع محافظة دمياط لتستقر بمركز شباب الابراهيمية البحرية مصحوبة بفقرات فنية وأمسيات شعرية، حيث شارك قصر ثقافة دمياط بورشة رسم وتلوين مع الأطفال بصحبة م. دينا النجيري، إلى جانب فقرات أغانٍ لكورال قصر ثقافة الطفل بقيادة توفيق فودة منها الجماعي والفردي، بجانب أمسية شعرية.

عقد قصر ثقافة فارسكور أمسية شعرية مع الشعراء حسن الشناوي، طاهر عبد الواحد، كما أقيمت ورشة سرد عن فن القصة في الأدب الحديث بقصر ثقافة دمياط الجديدة بحضور الشاعرة دينا لطفي والشاعر صلاح مصباح، وبالنشاط الفني أقام قصر ثقافة دمياط الجديدة معرض فنون تشكيلية بعنوان “دروع فنية خشبية” بالتعاون مع طلبة كلية تربية نوعية وإشراف د. سمر رزق، ضم عددًا من القطع الفنية الخشبية المنحوتة بالغائر إلى جانب تكريم المشاركين والمنظمين، كما استمرت ورش تعليم الرسم بالحبر والبورتريه مع رشا الأغا من قصر ثقافة دمياط إلى جانب استكمال لورشة اللغة الاسبانية، وباليوم العالمي للشباب نظم قصر دمياط لقاء مع سها ياسين مع عدد من الفتيات والشباب لإعطاء ملامح البحث في الذات للتطوير والتنمية.

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