تراند الفن: الاتحاد الإفريقي يوافق على إنشاء بطولة “دوري سوبر ليج”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تنظيم بطولة جديدة تابعة لبطولاته الرسمية مثل دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأشار المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة رسميا، إنشاء بطولة جديدة تحت مسمى “دوري السوبر ليج” على غرار ما حدث في أوروبا.

وأكد أنه تم تكليف نائب الرئيس الاتحاد الإفريقي على وضع خطة تنفيذ البطولة خلال الأشهر المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.