تراند الفن: “ديباي” يتحدث عن بدايته مع منتخب هولندا.. وهدفه مع برشلونة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 مساءً - تحدث ممفيس ديباي نجم الكرة الهولندي، المنضم حديثا لصفوف نادي برشلونة الإسباني، عن بدايته مع المنتخب وهدفه مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقال ديباي فى تصريحات صحفية:”‏ كنت فخورًا عندما لعبت مع هولندا أول مباراة دولية، كنت في طفولتي وأنا أشاهد لاعبي المنتخب أحلم بذلك، كانوا يسألوننا في أي فريق تريدون اللعب، الكل كان يجيب بأندية، وأنا كنت أقول المنتخب الهولندي.”

وأضاف: “‏هناك فرق في الأجواء حينما تلعب مع المنتخب ومع النادي، حينما تلعب مع المنتخب، كل جماهير البلاد تلتف حولك وتدعمك، أما في الأندية، فهناك انقسام في التشجيع، كل مدينة تشجع فريقًا خاصًا.”

يضيف:” أول شيء أريده هو التأقلم بسرعة مع برشلونة، أتعرف على الأجواء هناك، أول شيء سأقوم به هو البحث عن بيت جميل هناك.”

يختتم حديثه:”‏في نهاية المطاف كل عمل جاد يأتي بثماره، هناك جانب مضيء في الرياضة حينما تحقق أحلامك، كما يحصل لي حاليًا وانضمامي لنادي برشلونة.”

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