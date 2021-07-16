تراند الفن: شرطة الشرقية تلقي القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بحفر الباطن (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 مساءً - تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على عدد من المتورطين في مشاجرة في حفر الباطن.

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وقيام أحدهم بقيادة سيارته وتعمد صدم عدد من الموجودين في الموقع، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن من تحديد هويتهم والقبض عليهم.

وأوضح أنهم (7) مواطنين ووافد نازح، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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