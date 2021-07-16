تراند الفن: سقط في أرضية الملعب.. وفاة لاعب شبين السابق خلال مباراة خيرية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 مساءً - توفى عماد بيومي لاعب فريق جمهورية شبين وغزل شبين، منذ قليل، خلال تواجده في مباراة خيرية تكريما لأحد زملائه السابقين.

وسقط عماد بيومي خلال مشاركته في مباراة جمعت بين قدامى محافظة المنوفية تكريما لذكرى رحيل أيمن حنضل، زميلهم السابق.

وتم نقل عماد بيومي إلى المستشفى على الفور ولكنه كان قد انتقل إلى جوار ربه فور وصوله إلى المستشفى، وذلك إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

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