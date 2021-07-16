تراند الفن: حمو بيكا يتجاهل مشاجرته في الساحل الشمالي بـ “شرط جزائي”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 مساءً - تجاهل مطرب المهرجانات حمو بيكا، الأخبار المتداولة حول مشاجرته أمام بوابة 5 بمارينا الساحل الشمالي، وتشاجره مع أحد الأشخاص الذي اصطدم بسيارته وأدى إلى وجود خسائر، مما حصل على تعويض 70 ألف جنيه.

ونشر “بيكا” بوستر مهرجان جديد طرحه اليوم، بعنوان “شرط جزائي”، وكتب: “مهرجان شرط جزائي، حمو بيكا ووائل فضل شاكر، وتوزيع فيجو الدخلاوي”.

وبدأت القصة عندما دخل مطرب المهرجانات حمو بيكا في اشتباك بالأيدي مع شخص، عقب اصطدام سيارته بأخرى، أثناء مرورها بأحد الدورانات أمام بوابة 5 في مارينا بالساحل الشمالي.

بعدها اعتدى “بيكا” ومعه مجموعة من الشباب نحو 4، كانوا معه في سيارته رانج روفر، بالضرب على أصحاب السيارة الأخرى، والسباب بالألفاظ البذيئة لمدة ساعة ونصف تقريبا في الشارع.

وعلم “القاهرة 24” أن حمو بيكا طلب مبلغ تعويض كبير عما حدث بسيارته، وفي النهاية وافق على 70 ألف جنيه فقط بعد مفاوضات بينه وبين صاحب السيارة الأخرى.

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