نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم شي ان الموحد المجاني بالسعودية وطريقة التسجيل في شي ان 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم شي ان الموحد المجاني لخدمة عملاء المملكة العربية السعودية من المواضيع البارزة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين، حيث يسهل عليهم الرقم عملية الشراء واسترجاع المنتجات، بالإضافة إلى الحصول على إجابة واضحة لكل الاستفسارات الخاصة بهم، كما يعمل موقع شي إن دائما على تقديم العديد من المزايا والعروض والخصومات التي تناسب كافة المواطنين، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال رقم شي ان الموحد المجاني وطرق التواصل، وعلاوة على ذلك سوف نتعرف على طريقة التسجيل في Shein إلكترونيًا.

رقم شي ان الموحد المجاني

قبل البدء في توضيح رقم شي ان الموحد المجاني السعودي 2021، سنقوم بالإجابة على سؤال ماهي شي إن؟ هي عبارة عن شركة أجنبية تقوم ببيع (ملابس النساء – الأطفال – الملابس البيتي – الملابس الخروج – أكسسوارات – الأحذية – أدوات التجميل – ملابس الرجال – الملابس الرياضية – ملابس السباحة)، وذلك عبر متاجرها المنتشرة أو عن طريق موقعها الإلكترونية الذي اكتسب شهرة كبيرة جداً مؤخراً، وذلك بسبب تقديمه للعديد من العروض والخصومات الكبرى التي تناسب الكثير من مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية.

قامت الشركة بتوفير عدة طرق ليتمكن العملاء من شراء المنتجات بسهولة يسر، ومن أهم هذه الطرق الرقم المجاني الخاص بها وهو: 920027447.

طرق التواصل مع شركة شي ان بالسعودية

أولاً التواصل على رقم خدمة العملاء الخاص بالمملكة العربية السعودية وهو:966135113999+.

ثانياً التواصل عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بخدمة عملاء شي إن وذلك عبر الرابط الآتي: https://ar.shein.com/robot?page=navigationBar.

ثالثاً يمكن لكافة عملاء المملكة التواصل مع الشركة عبر الحسابات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

ومؤخراً أصبح بإمكان العملاء التواصل مع الشركة عن طريق أرقام شركات الشحن وهي كالآتي:

رقم تواصل شركة الشحن أرامكس، وهو: 920027447.

التواصل مع شركة ناقل للشحن عن طريق الاتصال على الرقم التالى : 8002464444، أو عن طريق رقم الواتساب وهو: 966118296500+.

رقم شركة فيشر للشحن هو: 0097148018100.

طريقة التسجيل في Shein إلكترونيًا

عادة ما يرغب الكثير من المواطنين في شراء منتجات الشركة إلكترونيًا عبر المتجر الإلكتروني للشركة توفيراً للوقت والجهد، ولكن يستلزم لذلك التسجيل في موقع الشركة، لذلك سنعرض لكم فيما يلي خطوات التسجيل في Shein بالخطوات، فقط ما على المواطن سوى اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يقوم العميل بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة شي ان.

بعد ذلك يقوم بالنقر علي الأيقونة الخاصة بالدخول إلى صفحة تسجيل البيانات.

سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة تسجيل البيانات، يقوم العميل بتسجيل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (البريد الإلكتروني – كلمة مرور قوية – تأكيد كلمة المرور مرة أخرى).

بعد ذلك يقوم العميل بتحديد الأقسام التي تناسبه أو التي يرغب في الشراء منها.

وأخيراً يتم النقر على زر “تسجيل”.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سيتم الانتقال إلى أصفحة أخرى تفيد بإنجاز عملية التسجيل بنجاح.

فما على المواطن الآن سوى أن يقوم بتأكيد حسابه عن طريق الدخول على الرابط المُرفق في الرسالة التي تم إرسالها إلى البريد الإلكتروني للعميل.

وبهذا بكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف حيث تعرفنا على رقم شي ان الموحد المجاني لخدمة عملاء المملكة العربية السعودية، كما تعرفنا على طريقة التسجيل في المتجر الإلكترونية للشركة لشراء المنتجات بسهولة ويسر.