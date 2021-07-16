نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم الأسبوعية حتى 27 يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تقدم أسواق عبد الله العثيم إلى السادة المستهلكين جميع عملاء العثيم أفضل وأقوى العروض والخصومات على كل احتياجات المنزل من المنتجات الغذائية المختلفة، ومنتجات المنظفات وغيرها من منتجات العثيم، العروض سارية من 14 يوليو الموافق 4 ذو الحجة إلى 27 يوليو الموافق 3 ذو الحجة، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق العثيم في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني.

تخفيضات الحلويات اليوم

عروض العثيم الأسبوعية ، طبق حلويات شرقية فاخرة وسط، غني بأشكل الحلويات المتعددة والمفيدة في تهدئة الأعصاب والغنية بالسرعات الحرارية الكافية لإعادة نشاط الجسم كاملً ويمثل الطبق المثالي للتقديم في حالة وجود زوار، متوفر بسعر 17.50 ريال للطبق الواحد بدلًا من 27.50 ريال.

تمر سكري طازج، يساعد جسم الأنسان على تنظيم السكر في الدم ومساعدة الفرد في المحافظة على الوزن المناسب له كما يمد الجسم بالألياف الطبيعية التي تساعد في البناء السليم للجسم، متوفر فقط بسعر 9.95 ريال للكرتونة الواحدة.

أرز باب الذهب طويل حبة، يساعد على حماية الفرد من السمنة المفرطة بالإضافة إلى حماية الجسم من السرطان وتوفير البروتين الكافي له، متوفر بسعر 66.95 ريال للكيس 10 كجم بدلًا من 82.25 ريال.

شوكولاتة جالكسي جواهر، مصدر الساعدة والبهجة والمفيدة في توفير طاقة الجسم ومن أفضل الهداية التي يمكن تقديمها لمختلف الأعمار، فقط بسعر 43.95 ريال للعلبة بدلًا من 68.95 ريال.

لحم عجل بلدي بدون عظم، الذي يساعد في معالجة فقر الدم بالجسم والأنيميا وتوفير البروتينات للجسم، متوفرة بسعر 41.95 ريال للكيلو الواحد.

أجدد عروض العثيم

منظف ديتول صنوبر 2× 1.8 لتر، يساعد على التخلص من الجراثيم المنتشرة والأمن على جميع أفراد الأسرة، متوفر بسعر 44.95 ريال للربطة عوضًا عن 63.20 ريال.

صابون صحون فيري بلاس ليمون 800 مل، يساعد على التخلص من الدهون الملتصقة في الأطباق والأمن على بشرة الجلد، متوفر بسعر 11.95ريال للحبة 16.50 ريال.

مبيض للملابس فلاش كلوز 3780 مل، يساعد على التخلص من البقع المتسخة في الملابس والمحافظة على درجة لون الملابس دون حدوث أي خلط بينهم، فقط بسعر 9.95ريال للحبة عوضًا عن 14.95 ريال.

توفر أسواق العثيم جميع احتياجات المنزل والأسرة بدرجة عالية في الجودة الصناعية وبأسعار خاصة جداً ومناسبة للجميع، تابعونا بمعرفة المزيد من العروض.