شوف عروض بن داود الطازجة الأسبوعية عروض العيد

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عمر شويل - جدة عروض بن داود الطازجة الأسبوعية ، التسوق من الهايبر ماركت الكبيرة والمعروفة مثل أسواق بن داود يعتبر من الأمور الممتعة لأفراد الأسرة، بجانب شراء المقاضي المنزلية، بأفضل الأسعار والجودة الممتازة، تعتبر المنتجات الطازجة من السلع الأساسية التي يقبل عليها العملاء، ومن عروض بن داود الطازجة اليوم عرض على كيكة رائعة من الرد فيلفيت اللذيذة، والتي تحضر من أجود المكونات، سعرها 89 ريال، بعد الخصم، يوجد أيضا السناكس التي تعتبر وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية في اليوم، متاح منها نكهات منوعة منها الحلو ومنها المالح سعر القطعة منها 1،50 ريال.

عروض بن داود الطازجة الأسبوعية عروض العيد

التمر من الفواكه الرائعة والتي يمكن تناولها في أي وقت، وسوف تمنح الجسم طاقة كبيرة، وتمده بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها حتي لا يشعر بالتعب والأرهاق خلال ممارسة نشاطة اليومي من عمل، وواجبات أسرية، لذا ينصح بتناول التمر في المساء قبل النوم وبالأخص للذين يشعرون بالتعب في الصباح، وفي هذا الإطار يقدم الدانوب عرض على كرتون من تمر روتانة ب 14،95 ريال.

البرجر من الوجبات السريعة، التي يمكن تحضيرها خلال 20 دقيقة و يفضل تحضيرها في المنزل، لأن في حال شرائها من مطاعم الوجبات السريعة تكون مشبعة بالدهون وتزيد من نسبة الكوليسترل الضار بالجسم، لذا ممكن تحضيرها من اللحم المفروم الطازج بالهايبر ماركت، أو من خلال شراء البرجر المبرد الجاهز من أمريكانا ومنها:

سعر برجر الدجاج أو البقري تحتوي العبوة على 24 قطعة ب 25،95 ريال.

سعر فرانك الدجاج ب 11،75 ريال.

سعر سترابس الدجاج وزن 750 جم ب 19،95 ريال.

عروض العيد من بن داود

عروض العيد من أسواق بن داود قد بدأت من الآن ولمدة أسبوع تمتعوا بأقوي الصفقات، وذلك في إطار خطة بن دادو للإحتفال باعيد الأضحي مع عملائة الكرام، يوجد تخفيضات على الملابس وجميع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم.

أسعار الدجاج المبرد من دو يختلف حسب كون الدجاجة كاملة، أو قطع فمنها ب 12،50 ريال الدجاجة كاملة، أما 2 كيلو من الصدور ب 42 ريال، وطبق من النقانق ب 9،95 ريال.