شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية حتى 27 يوليو

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عمر شويل - جدة هايبر بنده ، يقدم هايبر بنده السعودية أحد أكبر وأشهر متاجر المملكة إلى جميع سكان المملكة العربية السعودية أقوى العروض والتخفيضات بمناسبة عيد الأضحى المبارك على جميع السلع الغذائية والمنتجات المنزلية المختلفة بخصومات كبيرة جدًا، العروض سارية من 14 يوليو الموافق 4 ذو الحجة إلى 27 يوليو الموافق 3 ذو الحجة، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق العثيم في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، معجون طماطم السعودية بسعر 17.95 ريال بدلا من 25 ريال.

تخفيضات الدجاج اليوم

هايبر بنده ، دجاج فاخر طازج اليوم، حيث أن الدجاج يعد أحد أهم الأغذية المفيدة للجسم حيث يساعد على تجنب أمراض العظام وتجنب الاكتئاب ومفيد جدًا للأسنان نظرًا لما يتمتع بيه من كمية هائلة من الفسفور الغني بالمعدن المفيد جدًا لجسم الأنسان، بالإضافة إلى تعزيز نظر العين وحماية الكلى والكبد من الأمراض الضارة بها وحماية جسم الأنسان من السرطان وغيرها من الفوائد العديدة، متوفر فقط بسعر 14.95 ريال للكيلو الواحد بدلًا من 19.95 ريال، شوكولاتة نوتيلا بالبندق، تمثل الشوكولاتة مصدر رئيسي للبهجة والسعادة وفتح الشهية لجميع الأعمار من أطفال وكبار بالإضافة إلى كونها غنية بالمعادن، وتمد الجسم بالطاقة وإعادة نشاط الفرد و تحفظ الإنسان من السكتات الدماغية المفاجئة، كما أنها مفيدة للأمهات الحوامل وتساعد أيضًا على إنقاص الوزن ومفيدة جدًا للبشرة، متوفرة فقط بسعر 29.95 ريال للعلبة عوضًا عن 41.95 ريال.

عروض هايبر بنده

حليب كامل الدسم الربيع طويل الأمد، يساعد الحليب الأنسان في الاستمتاع بنوم هادئ في حالة شرب الحليب الدافئ قبل النوم وتعديل مزاج الفرد، بالإضافة إلى دوره المهم في بناء عضلات الجسم للإنسان وخصوصا الأطفال لأنه غني بالكلسيوم المفيدة جدًا لجسم الإنسان، يقلل الحليب من مخاطر السمنة وتقوية مناعة الفرد والمحافظة على قلب الإنسان وعلاج مشاكل المعدة وغيرها من الفؤاد المتعددة، الكرتونة متوفرة بسعر 20.95 ريال بدلا من عن 36.95 ريال.

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زيتون أسود / أخضر كوبوليفا، يؤثر تناول الزيتون بدرجة كبير على صحة القلب حيث أن تناول الزيتون الأسود الغني بمضادات الأكسدة يحافظ على القلب من الجلطات المفاجئة، ويعزز من قوة الجهاز الهضمي ويقوي نظر العين وله تأثير إيجابي كبير على بشرة الإنسان، متوفر الزيتون بسعر 11.95 للكيلو بدلا من 18.75 ريال.