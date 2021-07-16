تراند الفن: طارق لطفي عن الجمهورية الجديدة: “هي بناء الإنسان.. والعاصمة الإدارية إنجاز غير عادي”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:12 مساءً - أشاد الفنان طارق لطفي، بإنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه أصيب بحالة من الانبهار خلال زيارتها العام الماضي.

وقال “لطفي” خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على شاشة “إكسترا نيوز”: “الجمهورية الجديدة هي جمهورية الإنسان، بناء الإنسان مثل البناء المادي بالظبط، لازم تبني ده وده، وأنا متأكد إن في خطة ضخمة جدًا لبناء الإنسان على المستوى الثقافي والتعليمي”.

وتابع: “رحت العاصمة الإدارية من سنة وحصل لي حالة انبهار غير عادية ومتأكد لو رحت النهاردة هلاقي إنجاز غير عادي”.

يذكر أن آخر أعمال طارق لطفي، كان مسلسل “القاهرة كابول”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وناقش قضية الإرهاب بشكل عام وبطريقة سلسلة، وكان من تأليف عبد الرحيم كمال، وشارك في بطولته، كل من حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، خالد كمال، يسرا سعودي، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج حسام علي.

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