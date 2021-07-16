تراند الفن: إنجاز عالمي.. باحث مصري يكتشف الجين المتحكم في شفاء جلطة القلب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:12 مساءً - رفع الباحث المصري أنيس حنا، البالغ من العمر 28 عامًا، اسم بلاده عاليًا، حيث تصدر عناوين الصحف العالمية، بعد مشاركته مع فريق علمي من كلية ألبرت أينشتين بنيويورك، باكتشاف الجين المتحكم في شفاء جلطة القلب، وهو المرض الأول المتسبب في الوفيات على مستوى العالم.

ولد “حنا” بمحافظة أسيوط، جنوب مصر، وتخرج في كلية الطب، جامعة الإسكندرية عام 2017، ليصبح حديث وسائل الإعلام الأجنبية هذه الأيام، حيث حصل على إشادة من منظمة القلب الأمريكية، وهي أكبر منظمة في العالم متخصصة في أمراض القلب.

إنجاز آخر انضم لحصيلة إنجازاته، حيث حصل الباحث المصري على جائزة زمالة ما بعد الدكتوراه المقدمة من AHA.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن أمراض القلب هي السبب الأول للوفيات في العالم، حيث أدت إلى وفاة 18 مليون شخص عام 2019، وهو ما يمثل نسبة 32% من إجمالي الوفيات، كما أن هناك 85% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب كانت بسبب الجلطات.

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