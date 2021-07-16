تراند الفن: أول رد من عميد “آداب أسيوط” على وجود راقصة بحفل تخرج قسم التاريخ

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:12 مساءً - علق الدكتور مجدي علوان، عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط، على ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن وجود راقصة بحفل تخرج قسم التاريخ بكلية الآداب.

وقال عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن الكلية مشغولة بنتائج الامتحانات ولا يوجد وقت لديها لإقامة الحفلات، مؤكدًا أن الكلية لم يُقمْ بها أي حفل من هذا النوع طبقًا لتعليمات رئيس الجامعة والنواب الثلاثة، والكلية غير مسؤولة عن أي شيء يقام خارج الحرم الجامعي.

وأضاف أنه طبقا لتعليمات رئيس الجامعة تم منع التجمعات وحفلات التخرج والمهرجانات بالكلية، موضحًا أنه تم إلغاء مهرجان قسم الإعلام بالرغم من أنه رسمي ويوجد عليه درجات، مشيرًا إلى أن عاداتنا وتقاليدنا في الصعيد لا تسمح بذلك على الإطلاق ومن المستحيل القبول بذلك، مطالبًا المواطنين بعدم إطلاق الشائعات السلبية التي من شأنها الإساءة للحرم الجامعي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.