تراند الفن: مصدر أمني يكشف حقيقة ضبط سيارة حمير نافقة بالفيوم قبل بيعها بالقاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:12 مساءً - نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية، بشأن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة محملة بعدد من الدواب “حمير” نافقة بالفيوم قبل بيعها بالقاهرة.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن السيارة كانت في طريقها لتوريد تلك “الحمير” لحديقة الحيوان بالجيزة، بتفويض صادر عن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العثور على عدد من الدواب النافقة “حمير” بأحد المجاري المائية بالمنوفية، وضبط مرتكب الواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية بشأن العثور على عدد من الدواب النافقة “حمير” ملقاة بأحد المجاري المائية بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، وبسؤال (مزارع، مقيم بدائرة المركز) قرر أنه أثناء تواجده بأرضه الزراعية المواجهة لمكان العثور اكتشف وجود عدد (10) دواب نافقة “حمير” ملقاة بالمجرى المائي المشار إليه.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل زراعى، مقيم بدائرة المركز).. عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بشراء الدواب “الحمير” المريضة وحديثة النفوق بهدف الحصول على جلودها، وإعادة استخدامها في صناعة ” الطبول – وغرابيل الغلة ” يدويًا، وضبط بحوزته عدد (8 ) جلود دواب “حمير”، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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