تراند الفن: محمود حمادة: حققنا انتصارا مهما أمام المقاولون.. والفوز سيعطينا دفعة معنوية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال محمود حمادة، لاعب فريق نادي بيراميدز، إنه سعيد للغاية بالفوز على المقاولون العرب بهدفين في اللقاء المؤجل للدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الانتصار مهم للغاية بغض النظر عن الأداء، خاصة أن النتائج الأخيرة غير جيدة، والفوز سيعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للتقدم في المستوى والأداء.

وأشاد محمود حمادة بالروح التي بثها المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس في اللاعبين، والنظام الموضوع والذي يساعد على التألق، مضيفا أن الفريق من مباراة لأخرى يتقدم في المستوى والنتائج والفوز مهم للغاية في هذا التوقيت الصعب، والفريق هدفه الفوز في جميع مبارياته المقبلة من أجل التواجد في المكان اللائق بفريق بيراميدز في الدوري الممتاز.

وشدد على أن نظام اللعب الذي يقدمه بيراميدز والتسليم والتسلم الكثير للكرة مميز للغاية فيما يحاول اللاعبون تطبيقه مع ثقة كبيرة يضعها المدرب في اللاعبين، مشيرا إلى أنهم يلعبون بشكل ممتع للغاية، كما أن الجهاز الفني راض تماما عن الأداء الذي يقدمه اللاعبون.

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