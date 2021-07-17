تراند الفن: طارق لطفي: “كنت أتمنى تقديم شخصية منسي.. ويا ريت يعملوا الاختيار 10”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعرب الفنان طارق لطفي، عن إعجابه بسلسلة مسلسل “الاختيار”، متمنيًا أن يتم تقديم أجزاء كثيرة من هذا العمل.

وتابع “لطفي” خلا لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري بشاشة “إكسترا نيوز”: “لا بد من تقديم أجزاء كثيرة من الاختيار حتى تكفي التضحيات التي يقوم بها قوات الجيش والشرطة، وياريت يعملوا الاختيار 1 و2 و10 التضحيات اللي عملوها كبيرة ومرعبة”.

وأكد طارق لطفي، أنه يتمنى في يوم من الأيام أن يكون أحد أبطال أي جزء من أجزاء مسلسل “الاختيار”، كاشفًا أنه كان يحلم بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد منسي، ويشعر بغيرة كبيرة بعد تقديم شخصية هذا البطل بالجزء الأول.

وأشار إلى أن هناك شخصيات كثيرة قدمت العديد من التضحيات، لكنه كان يتمنى تجسيد “منسي” بالأخص، لأنه يراه شخصية أسطورية.

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