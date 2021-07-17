تراند الفن: وزير النقل: إنشاء محور الجزائر بالمعادي الهدف منه إزالة التعديات على حرم السكة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 12:09 صباحاً - علق الفريق كامل الوزير وزير النقل، على حالة الرفض من قبل سكان المعادي على إنشاء محور الجزائر، قائلًا إن الهدف من إنشاء المحور إزالة التعديات على حرم السكة الحديد، مشيرًا إلى أن الطريق يمر بعدد من المحطات وصولًا إلى نقل جميع المشحونات العسكرية.

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه كان هناك العديد من الحملات التي تزيل التعديات قديما، مشيرًا إلى وجود العديد من المشاكل بمنطقة المعادي، وهناك العديد من الورش المفتوحة بشكل مخالف على حرم السكة الحديد والبيوت المخالفة أيضا.

وتابع أن هناك بعض التكاتك والعربات التي تمر على إطارات السكة الحديد، لافتًا إلى واقعة سائق يمر على حرم السكة الحديد بشكل مخالف.

وأكد وزير النقل أنه وجد عربة فول موجودة على حرم السكة الحديد، وعندما طلب من العامل على العربة الذهاب والمغادرة رفض، مشيرًا إلى أن طول الخط يمر العباسية التبين 27 كيلو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.