نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض مكتبة الجرير على الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم بشكل تفصيلي عن أجدد عروض مكتبة الجرير على الهواتف الذكية حيث يميل الكثير من عشاق التكنولوجيا والتقنيات الذكية إلى استبدال هواتفهم بغيرها من الهواتف التي تتناسب مع طبيعة استخداماتهم ولذلك توفر مكتبة الجرير الكثير من الخصومات والعروض التي تناسب جميع الفئات للحصول على الهواتف الحديثة بأقل سعر. أجدد عروض مكتبة الجرير على الهواتف الذكية اليوم نعرض لكم أجدد العروض الأسبوعية على الهواتف الذكية وأقوى الخصومات المتوفرة على المنتجات والسلع الإلكترونية والكهربائية.

هاتف سامسونج Galaxy A22 5G الهاتف يدعم 5G

يتميز بسعة تصل إلى 128 جيجا بايت.

كما يأتي معه ضمان لمدة 24 شهرًا من الوكيل.

متوفر باللون الرمادي.

السعر بعد الخصم 899 ريال سعودي شامل الضريبة. هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 الهاتف يدعم 5G

كما يتميز بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت.

متوفر باللون الأسود/ البرنزي.

كما يأتي معه ضمان لمدة 24 شهرًا من الوكيل.

السعر بعد الخصم 6199 ريال سعودي شامل الضريبة. هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا الهاتف يدعم 5G

كما يتميز بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت.

كما يأتي معه أيضًا ضمان لمدة 24 شهرًا من الوكيل.

متوفر باللون الأسود/ الأبيض.

السعر بعد الخصم 4699 ريال سعودي شامل الضريبة. أجدد عروض مكتبة الجرير على الهواتف الذكية من سامسونج هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا يتميز بسعة تصل إلى 128 جيجا بايت.

الهاتف يدعم 5G

كما يأتي معه أيضًا ضمان لمدة 24 شهرًا من الوكيل.

متوفر باللون الأسود/ الأبيض.

السعر بعد الخصم 3299 ريال سعودي شامل الضريبة. عروض مكتبة الجرير على هواتف الآيفون تعد هواتف آبل من أكثر الهواتف التي يفضلها الكثير من الشباب نظرًا لما تحمله من مزايا وتقنيات حديثة غير متوفرة في الهواتف الأخرى ذات العلامات التجارية المختلفة ولذلك وفرنا لكم في مكتبة الجرير أحدث أنواع هواتف الآبل وبأقل الأسعار. ابل ايفون 12 يتميز بسعة 64 جيجابايت.

يدعم الجيل الخامس.

متوفر باللون الأحمر/ الأبيض.

السعر بعد الخصم 3399 ريال سعودي.

كما يأتي معه ضمان لمدة 24 شهرًا من الوكيل. ابل ايفون 12 برو ماكس يتميز بسعة 128 جيجا بايت.

متوفر باللون الذهبي/ الرمادي.

كما يأتي معه ضمان لمدة 24 شهرًا من الوكيل.

يدعم 5G

السعر بعد الخصم 4899 ريال سعودي شامل الضريبة.

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