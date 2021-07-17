تراند الفن: محمد المهدي: أتمنى التوفيق للأهلي.. وهذه طريقة لعب موسيماني أمام كايزر تشيفز (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تحدث محمد المهدي، رئيس القسم الرياضي بموقع “القاهرة 24”، عن مواجهة فريق الأهلي المنتظرة ضد نظيره كايزر تشيفز اليوم السبت، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المهدي، في تصريحات تليفزيونية لقناة “إكسترا نيوز” منذ قليل: “أتمنى التوفيق للأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالطبع دائما موسيماني يهدف إلى “ملاعبة” وإرباك الطرف الآخر من خلال تصريحاته في المؤتمرات الصحفية واللقاءات، وهو يجيد اللعب بالألفاظ بشكل كبير جدا”.

وتابع: “طريقة موسيماني الفنية مميزة ومعروفة، لن يغير فيها كثيرا مثلما حدث مع الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا الماضي، سيلعب بنفس الطريقة أمام كايزر تشيفز”.

وأضاف رئيس القسم الرياضي بـ “القاهرة 24”: “موسيماني سيلعب بطريقة ”4- 2- 3 -1″ ولن يغيرها مثلما حدث في مباراة الوداد، وستكون رغبته هي الضغط وتسجيل هدف مبكر، فكلما مر الوقت على الأهلي دون تسجيل أهداف سيمنح كايزر تشيفز المزيد من الراحة والثقة”.

واختتم المهدي حديثه قائلا: “سيكون هناك فرصة أمام كايزر تشيفز لتحقيق التاريخ، إذا تمكن من الفوز على الأهلي، خاصة أنه واجه صعوبة كبيرة في التأهل إلى الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وبالطبع هناك فارق كبير في التاريخ بين الطرفين، ولكن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ مثلما حصل في بطولة يورو 2020 وحصدت إيطاليا البطولة بالرغم من إنها لم تكن ضمن المرشحين”.

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