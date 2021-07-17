تراند الفن: مصطفى خاطر ينتهي من تصوير “تماسيح النيل” عقب عيد الأضحي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 صباحاً - ينتهي الفنان مصطفى خاطر وصناع فيلم” تماسيح النيل” من تصوير العمل عقب أجازة عيد الأضحى المبارك.

فيلم “تماسيح النيل” بطولة مصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، ومحمد جمعة، وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

كما يستعد خاطر لخوض بطولة سينمائية جديدة بعنوان “مربع برمودا “، يشارك خاطر العمل الفنان عبدالجليل، والفنانة شيرين رضا، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت.

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