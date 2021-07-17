تراند الفن: أشرف زكي: سألت الشعراوي هل الفن حرام؟؟.. وكان هذا رده (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 01:09 صباحاً - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه سأل الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن حرمانية الفن، وذلك خلال مقابلته له قبل عدة أعوام مع الفنان حسن يوسف.

وتابع “زكي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع على شاشة إم بي سي مصر: “سألت الشيخ الشعراوي قولتله يا فضيلة الشيخ هل الفن حرام؟ وكنت معاه أنا والفنان الكبير حسن يوسف، وقال لي فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.. إحنا بنؤدي رسالة.. في أعمال عظيمة بها رسالة مثل الاختيار والممر، واحتفال مثل مبادرة حياة كريمة والاستعانة بالفنانين ده اعتراف بدور الفن”.

وفي سياق متصل، علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تصريحات الفنانة حلا شيحة، والتي أغضبت عدد كبير من الفنانين، بعدما تبرأت من مشاهدها في فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني، وأشارت أن مهنة الفن حرامًا.

وقال: “مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة.. والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها.. وهي أصلا مش موجودة في النقابة ولما كانت مختفية واترجتنا ترجع.. وكانت راجعه بتصريح.. ولن تكون عضوة بالنقابة”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.