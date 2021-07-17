نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية للأسبوع السادس والمستمر حتي 10 ذو الحجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق بنده عروض الأسبوع السادس والذي انطلق من يوم الرابع من ذو الحجة 1442 ويستمر حتي يوم العاشر من نفس الشهر مع عروض تخفيضية وخصومات كبيرة ومتنوعة كما تقدم أقوي العروض لعيد الأضحى المبارك ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على أقوي عروض بنده الأسبوعية.

أحدث العروض الأسبوعية المقدمة من بنده

برتقال عصير مصري سعر الكيلو الواحد 1.95 ريال سعودي بدلاً من 4.95 ومن أهم فوائد عصير البرتقال احتوائه على فيتامين سي.

زيت نباتي العربي 2 في 1.5 لتر بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال.

وتوفير أكثر من 20 ريال مع أرز مزه بسمتي كريمي الفاخر 10 كيلو بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 76.95 ريال.

مسحوق غسيل تايد المركز بعطر الياسمين للحصول على افضل بياض بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 41.15 ريال.

عروض بنده للحوم والأسماك والدواجن

من اللحوم المتواجدة بعروض بنده كفتة بقري برازيلي ومكعبات لحم بقري برازيلي ومفروم بقري برازيلي ونقائق بقري برازيلي حيث تتوافر بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة.

يوجد جمبري نقوا 70/60 سعر الكيلو منه 23.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال.

سمك شعور كبير بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 34.95 ريال.

ومن منتجات الدواجن المتوفرة دجاج التنمية طبق 3 في 700 جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 40.50 ريال، ودجاج مجمد ساديا بدون أحشاء 10 في 800 جرام سعر الكرتون 93.95 ريال سعودي بدلاً من 143.95 ريال،ويوجد أيضاً تندر صدر الدجاج الكبير واحد كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال، وأنصاف صدور دجاج بدون جلد وبدون عظم برديكس 2.5 كيلو بسعر 53.95 ريال سعودي بدلاً من 70.95 ريال.

عروض مستلزمات العناية الشخصية المقدمة

يوجد بالعروض أنواع متعددة من مستلزمات العناية الشخصية ومنها شامبو برت بلس 400 مل بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال ولوشن نيفيا للجسم بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 28.75 ريال كما يتوفر أيضاً سائل الاستحمام لوكس 500 مل 1+1 بسعر 41.95 ريال سعودي بدلاً من 83.90 ريال، معجون الأسنان كولجيت بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95، هذا إلى جانب العديد من المستلزمات الأخري كما يوجد أنواع من حفائظ الأطفال منها حفائظ بامبرز وحفائظ بيبي جوي.