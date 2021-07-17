تراند الفن: إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بالبحيرة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أصيب 6 أشخاص بينهم طفلين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحمص، يفيد بوقوع حادث تصادم سياره نصف نقل مع توك توك بطريق عزاب 40 بمركز أبوحمص، مما نتج عنه إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى أبوحمص المركزى لتلقي العلاج.

المصابون هم: حمدى ابراهيم أحمد، 28 عاما، جرح متهتك بالكاحل الأيمن، أشرف إسماعيل الزغيرى، 20 عاما، اشتباه كسر مفتوح بالركبة اليمنى، عمر عز العرب، 17 عاما، إبراهيم أحمد إبراهيم، 12 عاما، محمود السيد الزغيرى، 26 عاما، جمال على عبد النبى، 30 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وجار عمل الاسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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