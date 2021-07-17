فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 صباحاً - نفت

وزارة الخارجية الكويتية، نفيا قاطعا صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول

لوبي مزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بالتحريض على دولة الكويت.

وأوضحت

الخارجية في بيان أن الخبر قد أشار إلى اسم عضو في البرلمان الأوروبي غير صحيح وغير

موجود.

وأشادت

بمستوى التنسيق المستمر بين بعثة دولة الكويت وبعثة دولة الإمارات العربية المتحدة

الدبلوماسية في بروكسل وسعيهما المشترك للعمل معا في خدمة البلدين وسياستهما الخارجية

والذي يأتي انعكاسا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وقيادتهما وشعبيهما.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عاجل.. الكويت تصدر بيانًا رسميًا عن«لوبي الإمارات للتحريض ضدها» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.