تراند الفن: هل يحدد إيصال الضريبة الإلكتروني مستوى استهلاك المواطن من السلع؟

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 02:09 صباحاً - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة الإيصال الإلكتروني، لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.

لفت الوزير إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون مُتوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة وغير مُكلفة.

وأشار الوزير، إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتي استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب، موضحًا أن 1842 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 23.% مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقه

تابع الوزير أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق تنفيذ مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التي تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر.

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