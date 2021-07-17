تراند الفن: 9 دول إفريقية تعدم 450 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أعدمت دول إفريقية نحو 450 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفقا لمسؤول بمنظمة الصحة العالمية.

وقال ريتشارد ميهيغو، المدير الإقليمي لبرنامج التحصين بمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، إن تأخر شحن جرعات لقاح أسترا زينيكا المضاد للوباء، المستخدم على نطاق واسع في عملية التحصين في القارة، هو السبب وراء إتلاف هذه الجرعات، حسب مانقلته وكالة رويترز.

وأضاف: “لم يكن حتميا أن تُعدم تلك الجرعات، لكنها وصلت بفترة صلاحية قصيرة يصعب معها توزيعها قبل انتهاء الصلاحية”.

والدول التي أعدمت جرعات من اللقاحات هي مالاوي، وجنوب السودان، وليبيريا، وموريتانيا، وغامبيا، وسيرا ليون، وغينيا، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومالاوي هي الدولة الإفريقية الأولى التي أعدمت جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 19 مايو.

وقالت وزيرة الصحة في مالاوي أثناء عملية إعدام تلك الجرعات أن عملية إتلافها كانت ضرورية للحفاظ على ثقة المواطنين في السلطات الصحية المعنية.

كما تحث الجهات المعنية الدول على إطلاق حملات توعية جنبا إلى جنب مع حملات التطعيم الموسعة من أجل تعريف المجتمعات بأهمية الحصول على اللقاحات.

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