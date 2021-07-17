تراند الفن: أول صور من حفل روبي بالساحل الشمالي: ملتزمة بالأبيض

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:09 صباحاً - بدأت منذ قليل الفنانة روبي، حفلها في الساحل الشمالي، ذلك الحفل الذي أحدث جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل إقامته بسبب شروط حضوره.

وظهرت روبي في الصور مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأبيض فوق الركبة، وتعمدت رفع شعرها إلى الأعلى، وسط تفاعل كبير مع جمهورها.

وكانت خلقت حفلة روبي حالة من الجدل بسبب شروط التي أعلن عنها المنظمين، وكان من ضمنها السماح بدخول من يرتدون الـ “تربون”، فتساءل الكثيرون ما موقف المحجبات من دخول الحفل.

وردت روبي على كل تلك التساؤلات، وقالت: “مساء الخير في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسمحوح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط، وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع”.

وسبق، أعلنت روبي، شروط حضور حفلها الخاص المقرر إقامته يوم الجمعة القادمة كالتالي:

-ارتداء ملابس بيضاء.

-كابلز فقط.

-عدم ارتكاب أعمال عنف وشغب.

-يُسمح باستخدام التوربانات.

-منع ارتداء “هوت شورت” أو ملابس رياضية.

-الأبواب تفتح الساعة العاشرة مساءً.

-الحد الأدنى لسن الضيوف لا يقل عن 25 عامًا

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