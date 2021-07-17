تراند الفن: شوقي غريب: قررنا ضم الونش بعد فشل انضمام صلاح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:09 صباحاً - كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، عن تفاصيل اختيار الثلاثي الكبار لتدعيم صفوف الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر الجاري.

وقال غريب في تصريحات عبر الموقع الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا: “اختيارنا كان لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ولكن بعد رفض ناديه ليفربول، اتجهنا لضم محمود حمدي الونش من الزمالك لدعم خط الدفاع”.

وأضاف: “اختيار الثلاثي الكبار بسبب خبراتهم مع المنتخب الأول ومشاركتهم في كأس العالم وكأس إفريقيا، ونأمل في دمج بين الخبرات والشباب خلال الأولمبياد”.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25، ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ويقع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والتي ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل.

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