تراند الفن: دراسة: الملء الأحادي لسد النهضة سيؤدي إلى نزوح داخلي في مصر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:09 صباحاً - كشفت دراسة أصدرتها وحدة تحليل السياسات بمؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بعنوان “الآثار السلبية لسد النهضة على دول حوض النيل” عن أنه قد يترتب عند اكتمال سد النهضة حدوث موجات من النزوح الداخلي في السودان والنوبة في مصر، حيث سيؤدي السد إلى انحسار كمية المياه المستخدمة في الشرب وري الأراضي الزراعية، وفي سيناريو آخر، قد يحدث فيضان مثلما حدث عام 2020، حينما قامت أثيوبيا بالملء الأول.

وأضافت أن تبرير الحكومة الإثيوبية مشاريع البناء الضخمة بحقها المشروع في التنمية، لا يمنحها أحقية في انتهاك حقوق الإنسان، لا سيما حق السكان الأصليين في عدم مغادرة أراضيهم الذين نشأوا عليها أو في طمس هويتهم أو إرثهم الثقافي.

وأوضحت أن أثيوبيا تخالف بذلك الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وهي الحقوق التي كفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تعتبر المواد 7، 8 من نظام روما الأساسي جريمة التهجير القسري جريمة حرب.

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