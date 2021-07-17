تراند الفن: اليوم.. المنتخب الأولمبي لكرة القدم يسافر إلي مدينة سابورو اليابانية بعد المبيت فى طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 04:09 صباحاً - يغادر اليوم المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني إلي مدينة سابورو اليابانية، بعد المبيت فى العاصمة طوكيو عقب الوصول أمس فى رحلة طويلة استغرقت 12 ساعة، من القاهرة لليابان للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

ووصل المنتخب الأولمبي صباح أمس إلى اليابان، بعد رحلة طيران طويلة استغرقت 12 ساعة، ثم أعقبها إجراءات احترازيه استغرقت قرابة الأربع ساعات، تخللها إجراء مسحة طبية للكشف كورونا، ثبت من خلالها سلامة جميع أفراد البعثة، ثم قررت اللجنة المنظمة للأولمبياد، مبيت بعثة كرة القدم في طوكيو، على أن تتوجه في السادسة صباح السبت إلى مدينة سابورو، حيث تقام فعاليات المجموعة الثالثة في كرة القدم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان “بيكهام” – أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي – إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.